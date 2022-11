Stiri pe aceeasi tema

- Contractele semnate vizeaza: modernizare drumuri de interes local in localitatea Armeni din comuna Loamnes (jud. Sibiu) – 10.500.000 lei; modernizare drumuri de interes local in comuna Bezdead (jud. Dambovita) – 8.391.211,85 lei; modernizare infrastructura rutiera in localitatea Limanu (jud. Constanta)…

- Singurul depozit de fructe și legume autorizat din județul Olt, un important bazin legumicol, a fost inchis de inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Olt, pe motiv ca avea condiții improprii de funcționare, cu menționea ca era totuși gol. Inspectorii DSVSA…

- ANSVSA anunta, vineri, ca a desfasurat, in perioada 12-13.10.2022, o actiune tematica de control la depozitele de legume, fructe si cereale din municipiul Bucuresti si din judetele Arad, Arges, Bihor, Brasov, Calarasi, Cluj, Constanta, Galati, Giurgiu, Ialomita, Iasi, Ilfov, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava,Timis. …

- Poliția Romana, prin Direcția de Investigare a Criminalitații Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, pune in aplicare 146 de mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Bucuresti (1) si județele Alba (2), Bacau (1),…

- Poliția Romana, prin Direcția de Investigare a Criminalitații Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, pune in aplicare 146 de mandate de percheziție domiciliara in mai multe locatii din tara.Perchezitiile au…

- Precipitațiile din ultima luna și gestionarea eficienta a volumelor disponibile in principalele 40 de lacuri de acumulare (cu folosința complexa) administrate de Administrația Naționala „Apele Romane”, respectiv Hidroelectrica, au contribuit la creșterea coeficientului de umplere ajungand astazi la…

- ANM a emis, luni, un Cod galben de ploi torențiale și vijelii in 19 județe care este valabil pana marți dimineața. Asta in timp ce sudul țarii este sub cod galben de canicula.Un cod galben de furtuni intra in vigoare azi la ora 12:00 și este valabil pana maine dimineața la ora 10:00.In intervalul menționat…

- In ultimele 24 de ore 22.08.2022 , la nivel national, pompierii militari au intervenit in 35 localitati din 15 judete Arges, Bacau, Bihor, Buzau, Cluj, Dambovita, Galati, Hunedoara, Ialomita, Maramures, Mures, Satu Mare, Suceava, Tulcea si Vrancea pentru inlaturarea efectelor generate de vremea rea.…