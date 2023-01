Contractele semnate vizeaza reabilitarea si modernizarea unor strazi si drumuri de interes local, construirea de poduri, infiintarea unor retele de canalizare si construirea unor bransamente la retelele de canalizare existente. Cu aceste proiecte, numarul contractelor semnate, pana in prezent, in cadrul Programului National de Investitii “Anghel Saligny”, se ridica la 279, in valoare totala de 2.846.803.439,87 de lei – a precizat ministrul dezvoltarii.The post Ministerul Dezvoltarii: Peste 228 milioane lei pentru investitii in drumuri, poduri si canalizare, prin programul “Anghel Saligny” first…