Stiri pe aceeasi tema

- Suprafata totala afectata de seceta a ajuns la 1.057.207 hectare. 38 de judete au raportat culturi afectate de seceta, a anuntat luni Ministerul Agriculturii. Cele 38 de județe care au raportat culturi afectate de seceta sunt Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Botoșani, Brașov, Braila, București, Buzau,…

- Peste 750 de adolescente din județul Brașov au devenit mame in 2020. Unul din zece nou-nӑscuti din Romania provine din mame adolescente, potrivit datelor statistice oficiale; astfel, dintre cele 198.302 de nașteri inregistrate in Romania in 2020, 731 provin de la fete cu varsta sub 15 ani, in vreme…

- Peste 790.000 de hectare de culturi au fost afectate de seceta in aceasta vara, a anunțat Ministerul Agriculturii. Potrivit ministerului, suprafața totala afectata de seceta este de 796.760 de hectare. Sunt afectate culturi din 38 de județe: Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Botoșani, Brașov, Braila,…

- Centrul Militar Zonal Iasi, prin Biroul Informare-Recrutare, structura specializata in domeniu a Ministerului Apararii Nationale, care se ocupa de promovarea profesiei militare si recrutarea candidatilor pentru cariera militara, aduce la cunostinta celor interesati ca au inceput inscrierile pentru posturile…

- Suprafata totala afectata de seceta a crescut, joi, la 582.994 de hectare, in 37 de judete si in Bucuresti, anunța Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Judetele care au raportat culturi afectate de seceta sunt: Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Botosani, Brasov, Braila, Buzau, Calarasi,…

- V. Stoica Teatrul ”Toma Caragiu” și Filarmonica ”Paul Constantinescu” din Ploiești au primit, la finalul saptamanii trecute, prin hotarare de guvern, fonduri necesare funcționarii celor doua instituții de cultura din Ploiești. Teatrului ”Toma Caragiu” i-a fost repartizata suma de 6.029.320 de lei, iar…

- “Ministerul Dezvoltarii vine in sprijinul institutiilor culturale de spectacole care nu primesc finantare din Bugetul national. Astfel, aceste institutii pot acoperi cheltuielile legate de asigurarea functionarii si pot derula investitii”, a declarat ministrul Dezvoltarii. Suma reprezinta 2% din impozitul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o serie de atentionari Cod galben si Cod portocaliu de canicula, dar si de fenomene specifice instabilitatii atmosferice, in functie de zone, relateaza Agerpres. Astfel, pe parcursul zilei de vineri, va fi Cod portocaliu de caldura si disconfort…