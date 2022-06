Ministerul Dezvoltării: Nouă sesiune de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de MDLPA, examenele vor fi sustinute in centrele regionale de examinare din municipiile Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta, Iasi si Timisoara, conform calendarului si regulilor sesiunii de atestare tehnico-profesionala din iulie 2022, aprobate de ministru si . Dosarele de inscriere vor fi inregistrate exclusiv in noul portal creat de MDLPA in acest scop: , in perioada 10-24 iunie 2022. Ministrul dezvoltarii a aprobat modificarea si completarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

