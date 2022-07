Ministerul Dezvoltării: Încă cinci judeţe primesc finanţare prin Programul ”Anghel Saligny” ”Lista obiectivelor de investitii finantate de Ministerul Dezvoltarii, prin Programul national de investitii ”Anghel Saligny”, a fost finalizata pentru alte cinci judete si este publicata pe pagina ministerului”, anunta, vineri, ministrul Cseke Attila. Potrivit reprezentantilor ministerului, au fost finalizate si listele cu obiectivele de investitii ce vor fi realizate in judetele Bacau, Olt, Dolj, Suceava si Constanta, urmand alocarile si pentru celelalte judete. ”Aceste cinci judete se alatura celorlalte 16 (Alba, Arad, Arges, Bihor, Brasov, Braila, Buzau, Calarasi, Covasna, Dambovita, Gorj,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

