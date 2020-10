Stiri pe aceeasi tema

- Datele care sunt precizate de Evidenta Populatiei, in fiecare localitate, referitoare la domiciliu, sunt cele luate in calcul pentru acel indice cumulat al cazurilor noi in ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori, a afirmat, marti seara, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. “S-a facut evaluarea…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Vorbind, luni (31 august) in cadrul unui eveniment electoral tensionat, ministrul german al sanatații Jens Spahn a relativizat masurile dure luate in primavara de executivul de la Berlin. ”Bazandu-ne pe ceea ce știm astazi, va pot spune ca nici frizeriile, nici…

- Ministrul dezvoltarii, Ion Ștefan, alias „Grinda”, a gasit un moment oportun sa se razbune pe colegul sau din Guvern, Marcel Vela. Se pare ca Ștefan nu a uitat momentul formarii Guvernului, cand trebuia sa ocupe el postul de ministru de interne, iar acum se razbuna pe Marcel Vela, dandu-i o palma cu…

- Ministrul transporturilor, infrastructurii si telecomunicatiilor, Lucian Bode, a declarat, joi, la Iasi, ca in anul 2027 ar trebui finalizata Autostrada Unirii. “Toata lumea spune, in regula, foarte bine, termene, studii de fezabilitate, cand veti finaliza Autostrada Unirii. Am spus, repet, in conditiile…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, il acuza pe ministrul Finanțelor ca nu a elaborat, din luna mai și pana acu,. normele de aplicare pentru Legea amanarii la plata a chiriilor pe perioada starii de urgența. Calin Popescu-Tariceanu a scris pe rețeaua de socializare a partidului ca “Legea 62/2020,…

- Ministrul transporturilor, Lucian Bode, da asigurari ca autostrada Comarnic-Brasov va fi construita, fie pe fonduri europene, fie in baza unui parteneriat intre autoritatile romane si Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD). Lucian Bode a acuzat ca autoritati locale din statiuni de pe…

- Ministrul transporturilor, Lucian Bode, a declarat, luni, la Focsani, ca niciun santier pe infrastructura de transport nu a fost inchis in perioada pandemiei. Astfel, pana la sfarșitul anului, se vor semna contracte noi pentru alti 420 km de de autostrazi, drum expres sau variante ocolitoare. “In primul…

- Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat, vineri, ca a semnat un ordin care instituie carantina pentru persoanele care au calatorit in Romania si Bulgaria in ultimele 14 zile, decizie menita sa previna cresterea numarului de cazuri de COVID-19 importate, transmit agentiile Reuters…