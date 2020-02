Ministerul Dezvoltării cumpără nouă autobuze electrice pentru orașul Lugoj, cu bani europeni Pas important facut de Ministerul Dezvoltarii cu scopul achiziționarii de autobuze electrice pentru un mare oraș din județul Timiș, cu bani europeni. La mijlocul acestei luni a fost pornita licitația privind cumpararea unui numar de noua astfel de vehicule, care vor avea o lungime de zece metri și o capacitate de minimum de 50 de […] Articolul Ministerul Dezvoltarii cumpara noua autobuze electrice pentru orașul Lugoj, cu bani europeni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

