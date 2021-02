Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si al Administratiei, Cseke Attila, a anuntat joi elaborarea unui proiect de act normativ privind reforma institutionala a Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC), unitate subordonata MDLPA, prin desfiintarea structurilor intermediare ale acestuia si reducerea costurilor aferente.



In prezent, ISC are atat aparat central, cat si inspectorate regionale si judetene. O analiza asupra activitatii inspectoratului a relevat o suprapunere evidenta a atributiilor la nivel central, regional si judetean, a precizat ministrul, potrivit unei informari…