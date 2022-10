Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administrației in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritoriala…

- ANUNȚ DE PRESA Data: 21 septembrie 2022 Lansare proiect ”REABILITARE LOCUINȚE SOCIALE (124 apartamente)”Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administrației in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional

- U.A.T. COMUNA CASIMCEA anunta finalizarea lucrarilor aferente contractului de finantare nr. 4030 25.03.2019, incheiat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Est , in calitate de Organism Intermediar…

- Lista obiectivelor de investitii finantate de Ministerul Dezvoltarii, prin Programul national de investitii "Anghel Saligny", a fost finalizata pentru inca patru judete si este publicata pe pagina ministerului, anunta Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.Astfel, au fost finalizate…

- “Procesul a fost demarat ulterior desfasurarii intalnirii pregatitoare a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg IPA Romania-Serbia 2021-2027, ce a avut loc la Timisoara, in data de 27 iulie 2022, la care au participat reprezentantii Autoritatii de Management a Programului, din cadrul MDLPA,…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg IPA Romania Serbia 2021 2027, lanseaza in consultare publica, astazi, 1 august 2022, Ghidul Aplicantului aferent primului apel pentru propuneri de proiecte. Procesul a fost…

- Astazi, 20.07.2022, Comisia Europeana a aprobat Programul Interreg VI A IPA Romania Serbia, care este, astfel, primul Program de acest fel din Uniunea Europeana aprobat pana in prezent.Totodata, Programul Interreg VI A IPA Romania Serbia este si primul Program cu finantare europeana din cadrul Politicii…

- Astfel, avand in vedere aprobarea, de catre Comisia Europeana a Programului (Interreg VI-A) IPA Romania-Serbia 2021-2027, Comitetul de Monitorizare va demara, in perioada imediat urmatoare, consultarile asupra documentelor necesare lansarii primului apel pentru propuneri de proiecte, spune Ministerul…