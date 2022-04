“Faptul ca autoritatile publice au avut un numar record de proiecte, gata de a fi incarcate pe pagina ministerului, arata ca reglementarile au fost simple si clare, bine comunicate beneficiarilor inainte de lansarea apelurilor de proiecte”, a declarat, vineri, ministrul dezvoltarii, Cseke Attila, dupa ce, in prima zi a lansarii apelurilor de proiecte, aproape jumatate din bugetul total de 2,8 miliarde de euro din PNRR pentru renovari de cladiri a fost accesat. Ministerul Dezvoltarii a primit astazi, in prima zi a lansarii apelurilor de proiecte, 634 de cereri de finantare, in valoare totala de…