Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a semnat, alaturi de ministrul Finantelor si cel al Energiei, Ordinul comun pentru stabilirea procedurii privind acordarea subventiei de compensare a costurilor legate de achizitia gazelor naturale necesare producerii energiei termice in sistem centralizat pentru sezonul rece 2021-2022. “Astfel, pentru acoperirea cresterii pretului gigacaloriei, se aloca sume sub forma de subventie, in cuantum de 50% din diferenta rezultata intre pretul de achizitie al gazelor naturale si pretul plafonat al gazelor naturale de 0,250 lei/kWh,…