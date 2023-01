Ministerul Dezvoltării a semnat primele şapte contracte pentru amenajarea de trasee cicloturistice prin PNRR Contractele de finantare, in valoare totala de 206.985.394,06 lei, vizeaza realizarea a 426,09 km de trasee cicloturistice pe digurile cursurilor de apa administrate de Administratia Nationala ”Apele Romane” (ANAR), prin structurile teritoriale ale acesteia, respectiv Administratiile Bazinale de Apa Banat, Crisuri, Jiu, Mures si Olt. Aceste diguri sunt intabulate si se afla in proprietatea publica a statului roman, arata comunicatul de presa al MDPLA. „Traseele de cicloturism vor permite Romaniei sa participe si sa contribuie la reconfigurarea retelei europene de trasee EuroVelo si a diverselor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

