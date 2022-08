Stiri pe aceeasi tema

- Lista obiectivelor de investitii in reteaua de apa, canalizare si drumuri, finantate de Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Programul National de Investitii ‘Anghel Saligny’, a fost finalizata pentru inca patru judete. Astfel, pe pagina Ministerului Dezvoltarii au fost…

- Administratia Nationala Apele Romane anunta ca a marit numarul sectiunilor de monitorizare din bazinele hidrografice la 120, iar 33 dintre acestea au in prezent debite sub cel minim necesar.Totodata, sunt 696 de localitati alimentate restrictionat din sursa de apa de suprafata si din subteran.…

- Lista obiectivelor de investiții finanțate de Ministerul Dezvoltarii prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” a fost finalizata pentru județul Arad și este publicata pe pagina Ministerului Dezvoltarii. „Conform criteriilor de selectare, in județul Arad, din 166 de solicitari, vor fi finanțate…

- Doua proiecte depuse de Primaria comunei Bistra au primit finanțare prin Programul „Anghel Saligny”. Este vorba despre proiectele: Modernizare strazi in localitatea Bistra, comuna Bistra, judetul Alba – valoare 3.996.688,60 lei Modernizare D.C. 145, comuna Bistra, judetul Alba – valoare 003.311,40…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza, joi, peste 40 de perchezitii in Bucuresti si in alte sapte judete intr-un dosar in care mai multe persoane sunt suspectate ca au obtinut ilegal fonduri din programul „Start UP Nation”. Potrivit unui comunicat la PICCJ,…

- Astazi, 30 iunie, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de urmarire penala si criminalistica, desfasoara o ampla actiune pentru destructurarea…

- Regiunea 1, Nord-Est:Viitorul Darabani (Botoșani) – Flacara Erbiceni (Iași) 5-0Juniorul Suceava (Suceava) – Speranta Raucesti (Neamț) 0-0Sportul Onesti (Bacau) – Rapid Brodoc (Vaslui) 3-3 Regiunea 2, Nord-Vest:Rapid Jibou (Salaj) – CSM Sighetu Marmatiei (Maramureș) 0-3Viitorul Borș (Bihor) – Silvicultorul…

- Meteorologii au emis, vineri, o avertizare Cod galben de ploi, insoțite de descarcari electrice și vijelii pentru jumatatea nordica a țarii. De asemenea, potrivit ANM, instabilitatea atmosferica va fi prezenta și in restul regiunilor, pe arii restranse. Sambata, va ploua semnificativ și in sub, sud-est…