Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a virat, astazi, 26 iulie, suma de 60.062.238,20 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 100 de obiective de investitii realizate prin etapele I si II ale Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL), se arata in mesaj. Astfel, pentru etapa I a fost platita suma de 9.580.795,59 lei pentru 12 obiective aflate in executie, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate 50.481.442,61 lei pentru 88 proiecte de investitii. Situatia platilor efectuate este disponibila pe site-ul MDLPA, la link: . In cadrul celor…