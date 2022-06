Primele 73 de proiecte pentru investiții in realizarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de distribuție a gazelor naturale, in valoare totala de 3.854.583.847,09 lei, finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, au fost aprobate de Ministerul Dezvoltarii, a anunțat ministrul Cseke Attila. La nivelul județului Suceava au fost aprobate cinci proiecte, pentru 17 localitați in […] The post Ministerul Dezvoltarii a aprobat cinci proiecte pentru construcția de rețele de gaze naturale in 17 localitați sucevene first appeared on Suceava News Online .