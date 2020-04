Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, marți seara, ca romanii vor putea primi Paști vineri și sambata, iar distribuirea Luminii Sfinte de la Ierusalim se va face de catre voluntari și de catre patrulele MAI, in urma unui acord cu Biserica Ortodoxa Romana.Marcel Vela a spus ca le mulțumește…

- Patriarhul Daniel (foto: Basilica.ro) Marcel Vela a anunțat, marți seara, ca Ministerul de Interne a incheiat un acord cu Biserica Ortodoxa Romana, in cadrul caruia se vor forma echipaje mixte care vor distribui prescurile de Paște și Lumina Invierii. Acestea vor fi distribuite inclusiv in spitale și…

- Ministerul Afacerilor Interne vine in sprijinul Bisericii Ortodoxe si va ajuta Patriarhia pentru ca Lumina sa ajunga la credinciosi in noaptea de Paste. Ministerul de Interne va ajuta Biserica Ortodoxa sa imparta credinciosilor Lumina Sfanta in seara Invierii. Ministrul de interne, Marcel Vela, a precizat,…

- Ministerul de Interne si Patriarhia Romana au semnat un acord privind o colaborare de sarbatorile pascale. Potrivit acestuia, angajații MAI vor contribui, alaturi de clerici și voluntari, la distribuirea Paștilor și a Luminii Sfinte adusa de la Ierusalim, sambata seara. Ministrul de Interne, Marcel…

- Ministrul de Interne a anunțat in ce condiții pot ieși credincioși din case pentru a primi Lumina, in noaptea de Inviere. Numai pentru a lua painea binecuvantata, numita Paști, credincioșul poate merge la biserica. Marcel Vela a anunțat ca Poliția va sprijini Patriarhia Romana pentru distribuirea Sfintei…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ce reguli trebuie sa urmeze romanii, pentru Noaptea de Inviere. In acest sens, reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a facut mai multe precizari. ”Vom ajuta BOR la impartirea sfintelor Pasti si a luminii sfinte aduse de la Ierusalim in seara Invierii.…

- Marți sau miercuri va fi emisa o noua ordonanța militara, prin care se vor face anumite clarificari cu privire la sarbatorile pascale, a anunțat, marți, ministrul de Interne, Marcel Vela. „Astazi sau maine (marți sau miercuri – n.red.), dar nu noi restrictii. Noi exceptii. Sa privim jumatatea plina…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a dezvaluit ca in cursul zilei de marți va fi anunțat un nou set de restricții și masuri de protecție a populației impotriva infecției cu noul coronavirus. Reguli noi pentru noaptea de Inviere: „Astazi vom anunța niște masuri, pe care le-am luat impreuna cu Patriarhia…