Ministerul de Interne va desecretiza convorbirile radio ale Jandarmeriei la protestul din 10 august

- Ministerul Afacerilor Interne anunta ca ministrul Marcel Vela a ordonat declasificarea convorbirilor de pe statiile Jandarmeriei din data de 10 august 2018. Intregul volum de comunicatii radio va fi pus la dispozitia procurorilor.

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, vineri seara, ca a schimbat indicativele folosite de Jandarmeria Romana, in convorbirile de pe stațiile radio, iar inregistrarea discuțiilor din 10 august, de la protestele din Piața Victoriei, vor ajunge, saptamana viitoare, la procurorii Parchetului General.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, vorbeste despre ”musamalizare” in ceea ce priveste evenimentele din 10 august 2018 si afirma ca aceasta a inceput cu secretizarea unor date si a unor evenimente. In plus, Vela a precizat ca datele continute in raport ”implica unele raspunderi civile si penale”, iar…

Marcel Vela, ministrul de Interne, a anunțat, joi seara, la B1 TV, ca a luat o decizie cu privire la protestul din 10 august, de anul trecut. "Va spun ceva in premiera. suntem dispuși, la cererea procurorilor, sa…"

Marcel Vela a participat la Balul bobocilor studentilor „Academiei Al. Ioan Cuza", unde a tinut un discurs, iar apoi a primit din partea acestora un premiu special, potrivit caon.ro.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca raportul privind protestul din 10 august 2018, desecretizat joi, poate ajuta și grabi ancheta procurorilor DIICOT care instrumenteaza dosarul violențelor din Piața Victoriei, conform Mediafax.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține declarații de presa joi, la ora 11:00, la sediul Ministerul Afacerilor Interne, informeaza reprezentanții instituției, conform Mediafax.

- "Va fi desecretizat in aceasta saptamana. Si veti fi la curent cu aceasta actiune care se va derula la Ministerul Afacerilor Interne. Este posibil in orice moment sa-l desecretizam. Sunt cateva proceduri in care sunt implicate si alte institutii. Dar raspunsul meu de ministru al Afacerilor Interne este…