Ministerul de Interne turc: Expulzările de jihadişti continuă "Expulzarea de combatanti teroristi straini continua. In acest cadru, 11 cetateni francezi au fost retrimisi" spre tara lor, a anuntat ministerul turc intr-un comunicat. O sursa a ministerului a precizat ca aceste expulzari au avut loc luni dimineata.



Decizia de a-i expulza pe acesti cetateni francezi suspectati ca fac parte din gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a fost anuntata de un purtator de cuvant al Ministerului turc de Interne la 11 noiembrie, atunci cand Ankara a inceput sa retrimita spre tarile lor presupusi jihadisti straini aflati in detentie in Turcia.



O sursa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Turcia continua operațiunea de expulzare a unor presupuși jihadiști catre statele de origine. Astfel, guvernul de la Ankara a trimis luni catre Franța 11 presupusi jihadisti care erau detinuti in Turcia. "Expulzarea de combatanti teroristi straini continua.

- Unsprezece presupusi jihadisti francezi care erau detinuti in Turcia au fost retrimisi luni spre tara lor natala, a anuntat Ministerul de Interne turc, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Expulzarea de combatanti teroristi straini continua. In acest cadru, 11 cetateni francezi au fost retrimisi"…

- Ankara urmeaza sa-i trimita inapoi in tarile lor - incepand de luni - pe membrii straini ai Statului Islamic (SI) detinuti in inchisori turce, a anuntat vineri ministrul turc de Interne Suleyman Soylu, relateaza AFP. "Va spunem ca ca-i vom trimite inapoi. Vom incepe de luni", a declarat Soylu,…

- Cele 17 persoane, a caror nationalitate nu a fost precizata, au fost arestate la Ankara si duse la sediul politiei antiteroriste pentru a fi interogate acolo, potrivit Anadolu. In urma mortii liderului SI, Abu Bakr al-Bagdadi, in timpul unui raid aerian in Siria, la sfarsitul lui octombrie,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o "idee rea" si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. "In aceasta dimineata,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In aceasta dimineata,…

- Decizia Statelor Unite de a se retrage din nord-estul Siriei pentru a lasa Turcia sa lanseze o ofensiva impotriva militantilor kurzi poate deschide calea unui reviriment al gruparii Stat Islamic, a avertizat luni ministrul francez al Apararii, Florence Parly, transmite Jerusalem Post.

- Decizia Statelor Unite de a se retrage din nord-estul Siriei pentru a lasa Turcia sa lanseze o ofensiva impotriva militantilor kurzi poate deschide calea unui reviriment al gruparii Stat Islamic, a avertizat luni ministrul francez al Apararii, Florence Parly, transmite Jerusalem Post.