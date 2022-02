Ministerul de Interne: Structurile operative au intervenit la peste 4.400 de evenimente în ultimele 24 de ore Efectivele MAI au intervenit, in ultimele 24 de ore, la 4.495 de evenimente, dintre care 2.658 circumscrise mentinerii ordinii publice, iar 1.837 interventii in situatii de risc si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta. Potrivit unui comunicat al MAI transmis duminica AGERPRES, efectivele ministerului au continuat misiunile ce le revin in lupta antiinfractionala, mentinerea ordinii si sigurantei publice, supravegherea si controlul frontierei de stat, actionand totodata si pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta. Astfel, in ultimele 24 de ore structurile operative au intervenit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, pompierii salvatori au intervenit, cu promptitudine, in peste 2.000 de situatii de urgenta inregistrate la nivel national.Echipajele SMURD au asistat 1.660 de persoane aflate in dificultate, iar cele de stingere la 144 incendii, dintre care 108 inregistrate la arderi necontrolate…

- In acest sfarsit de saptamana, la nivel national, pompierii militari au gestionat 5.397 interventii in situatii de urgenta, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.Majoritatea misiunilor au constat in asistenta medicala, echipajele SMURD actionand in peste 4.000 de solicitari pentru…

- Politistii au aplicat 8.860 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 3.000.000 de lei, iar jandarmii au aplicat 712 amenzi, de peste 170.000 de lei, in urma misiunilor desfasurate in ultimele 24 de ore, anunța, printr-un comunicat, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) „Mentinerea ordinii si…

- Pompierii au salvat noua persoane si au acordat asistenta medicala de urgenta pentru 1.289 persoane, informeaza Ministerul Afacerilor Interne. Totodata, elicopterele Inspectoratului General de Aviatie au executat 8 misiuni aero medicale in urma carora au fost salvate 6 persoane.Efectivele Inspectoratului…

- In aceste zile, aproximativ 27.000 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera, pompieri și piloți ai MAI sunt pregatiți sa intervina pentru menținerea ordinii publice, prevenirea faptelor antisociale și sprijinirea comunitaților in cazul unor situații de urgența. Efectivele Poliției și…

- Inundațiile din ultimele zile au afectat 11 județe din Romania. Pompierii au intervenit in ajutorul celor care au fost afectați. Casele, curțile și drumurile din 33 de localitați au fost serios afectate, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. Inundațiile au afectat 33 de localitați…

- Potrivit acesteia, cele doua evenimente rutiere au avut loc in zona localitatilor Flamanzi si Stancesti- comuna Mihai Eminescu.La Flamanzi, doi tineri de 30 si 31 ani, au avut nevoie de ajutorul pompierilor pentru a iesi din masina, care a lovit un cap de pod. Cei doi au fost preluati de ambulanta de…

- Valul 4 al pandemiei a crescut semnificativ numarul misiunilor medicale ale elicopterelor Ministerului de Interne. In a doua parte a anului, in cinci luni, piloții Inspectoratului General de Aviație au avut cu 10 la suta mai multe zboruri cu pacienți decat in prima jumatate a lui 2021.