Ministerul de Interne: Peste 450.000 de permise de conducere trebuie preschimbate Peste 450.000 de permise de conducere, emise la nivel national in urma cu 10 de ani, vor expira in perioada decembrie 2022 – februarie 2023, releva o analiza a Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. „Avand in vedere numarul mare de documente care vor necesita preschimbare, facem apel la posesorii de permise de conducere aflati in aceasta situatie sa solicite preschimbarea permiselor de conducere inainte de expirarea valabilitatii administrative, prin efectuarea programarilor online pe site-ul www.drpciv.ro, achitarea contravalorii permisului de conducere in valoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

