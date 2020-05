Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta ca statul nu va mai putea sustine plata somajului tehnic dupa ridicarea starii de urgenta, insa Guvernul lucreaza la un alt plan de masuri pentru angajati. Dupa 15 mai, cand se va ridica starea de urgența, plata șomajului tehnic nu se va mai putea face, dar…

- Ordonanta militara nr. 9 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 a fost publicata joi seara in Monitorul Oficial. Ministrul Afacerilor Interne a emis joi aceasta ordonanta. "ORDONANTA MILITARA nr. 9 din 16.04.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19…

- Ministrul Afacerilor Interne a emis, joi, Ordonanta militara nr. 9 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. Prezentam integral textul documentului: "ORDONANTA MILITARA nr. 9 din 16.04.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta…

- Ministrul Afacerilor Interne a emis, joi, Ordonanta militara nr. 9 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. Prezentam integral textul documentului: ‘ORDONANTA MILITARA nr. 9 din 16.04.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta…

- In aceasta noapte a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 301 din 10 aprilie 2020 Ordonanta Militara nr. 8 din 09.04.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID 19.Iat textul integral al actului normativ Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta…

- Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a declarat ca infractiunile comise in perioada starii de urgenta sunt sanctionate cu mai multa rapiditate si cu sporuri de pedeapsa, scrie agerpres.ro. ,,Vreau sa ii atentionez pe toti ca vom aplica legea, ca am luat masuri, inclusiv Guvernul Romaniei a modificat…