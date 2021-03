Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat ca a cerut conducerilor tuturor Inspectoratelor de Poliție din țara sa reanalizeze plangerile facute in ultimii doi ani in care se regasesc amenințari cu posibile acte de violența.

- Ministrul de Interne Lucian Bode a numit o conducere interimara la IPJ Bacau, dupa crimele de la Onesti. Cu data de 5 martie 2021, comisar șef de poliție Buliga Toader a fost imputernicit sa exercite, pentru 3 luni, atribuțiile funcției de inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Bacau.…

- Ministrul de Interne Lucian Bode și primarul Timișoarei Dominic Fritz au avut, marți, o intalnire la sediul MAI pentru a discuta despre problema imigranților. Oficialii au discutat despre problema imigranților care parasesc centrele de cazare din Romania și revin in Timișoara pentru a trece frontiera…

- Daniel Mischie, președintele Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor dinRomania (HORA), a anunțat ca au fost demarate deja procedurile pentru a da in judecata statul ca urmare a restricționarii activitații din HoReCa in pandemie. HORA a inițiat procedura legala pentru a da in judecata…

- Principalele agentii de presa internationale scriu despre incendiul de la Institutul Matei Bals din Bucuresti, soldat cu cinci morti, subliniind ca este vorba despre al doilea incendiu sangeros de acest fel intr-un stat membru al Uniunii Europene. Un incendiu la principalul spital din Bucuresti…

- Satui de nepasarea autoritaților care pur și simplu au lasat de izbeliște ani de zile DN71, intre Baldana și Sinaia, mai mulți cetațeni din județul Dambovița au lansat o petiție on-line prin care cer de urgența modernizarea acestui drum. La disperarea oamenilor care locuiesc in zona a contribuit și…

- De la 1 ianuarie 2021 alocatiile pentru copii vor fi majorate cu 20%. Alocatia pentru copiii cu varste intre 2 si 18 ani va fi de de 214 lei pe luna. „Alocatiile pentru copii vor creste cu 20% de la 1 ianuarie 2021, conform calendarului stabilit, exact cum am promis. Copiii cu varste intre 2 si 18 ani…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca vigilența polițiștilor este la cote maxime, chiar daca se apropie sarbatorile de iarna. El a scris pe Facebook un mesaj in care susține ca „flerul și profesionalismul polițiștilor vor face fața tuturor provocarilor”. Ministrul a anunțat ca miercuri dimineața…