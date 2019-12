Stiri pe aceeasi tema

Cainele EROU, prezentat de MAI dupa ce a prins autorul unei duble crime in mai puțin de patru ore: „Mulțumim, Teba" Reprezentanții Ministerului de Interne ii mulțumesc cainelui…

- Reprezentanții Ministerului de Interne au publicat, sambata, pe o rețea de socializare, un mesaj de mulțumire dedicat cainelui de urma Teba, care a identificat barbatul suspectat ca a omorat doua femei in județul Satu Mare."Mulțumim, TEBA! Ea este cea care in urma cu trei zile a descoperit autorul dublului…

- Autorul crimei din Barsau de Sus, judetul Satu Mare, a fost gasit cu ajutorul lui Teba, un caine de urma al Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures. O femeie de 54 de ani si alta de 63 au fost gasite decedate in casa care apartinea victimei de 54 de ani. Marti, 10 decembrie, o dubla […] Source

- Recidivistul acuzat ca a ucis fara mila doua femei in Barsau – Satu Mare a fost arestat preventiv miercuri seara pentru 30 de zile. In cele din urma a recunoscut cumplitele fapte, iar surse din ancheta spun ca exista banuiala ca ar fi avut un complice. Individul a mai fost incarcerat pentru tentativa…

