Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere informațiile vehiculate in spațiul public, referitoare la așa-zise defecțiuni ale ,,sistemului informatic de evidența a persoanelor”, facem urmatoarele precizari: Aceasta informație este de tip ,,fake news”. Subliniem faptul ca Sistemul Național Informatic privind Evidența Persoanelor…

- Postul de televiziune Antena 3 a difuzat o știre referitoare la o presupusa defecțiune a sistemului informatic de evidența a populației și ca acesta ar fi motivul pentru care nu se poate afla cate vize de flotant s-au facut inainte de alegerile locale de duminica, 27 septembrie. Ministerul Afacerilor…

- ”De vaccin se vorbeste deja pentru sfarsitul anului, inceputul anului viitor. Se pare ca incet - incet e clar ca vom avea un vaccin. Nu vorbim de un vaccin netestat pentru ca altfel poate ca unele vaccinuri netestate suficient ar putea fi administrate, dar nimeni nu ar vrea sa faca acest lucru. Un…

- Potrivit planului plan de masuri, reguli și recomandari avute in vedere de Ministerul de Interne pentru organizarea evenimentelor electorale in condiții de siguranța in contextul epidemiei de COVID-19, obiectivul primordial al Guvernului in perioada desfașurarii campaniei electorale este asigurarea…

- Conform legii, tractoarele care circula pe drumurile publice trebuie sa fie inmatriculate fie la Serviciile de Permise și Inmatriculari Auto subordonate Prefecturilor dar și Inspectoratelor Județene ale Ministerul de Interne, fie la primariile din raza de activitate a fermierilor. Pentru inmatriculare,…

- Deranjat de auditul Curții de Conturi, șeful DSU a spus joi seara la Mihai Gadea ca nu ințelege de ce au venit ”acum” in control. De fapt, conform documentelor oficiale și unor martori oculari, el știe foarte bine.”Arafat a fost informat din vreme ca acest control al Curții de Conturi nu e doar la DSP…

- Spania va permite incepand de miercuri, 1 iulie, circulatia libera a cetatenilor europeni si va ridica progresiv restrictiile de calatorie in terte tari, pe baza unei liste convenite cu Uniunea Europeana, relateaza EFE. Ministerul de Interne spaniol a publicat marti in Monitorul Oficial o nota cu noile…

- Serviciile publice comunitare functioneaza la capacitate maxima pentru cetatenii care au nevoie de carti de identitate, pasapoarte sau permise de conducere, anunta Ministerul de Interne. Chiar daca valabilitatea documentelor se mentine pe perioada starii de alerta si inca 90 de zile dupa incetarea ei,…