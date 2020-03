Ministerul de Interne anunţă măsuri care vizează transporturile de marfă Ministrul Marcel Vela a anuntat marti, de la sediul Ministerului Afacerilor Interne, masuri care vizeaza mai multe domenii de activitate, printre care si cele ale transportului de marfuri si exportului. Conducatorii de autovehicule care vin din zone rosii sau galbene si le-au tranzitat nu se supun masurilor de carantina si izolare daca nu au simptome de coronavirus. "Am decis cu privire la transportul de marfa ca toti conducatorii autovehicule de transport marfa, cu capacitate peste 3,5 tone, au obligatia ca la punctele de trecere a frontierei sa poarte mijloace de protectie precum… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

