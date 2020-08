Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru candidatii si echipele lor in timpul actiunilor aferente campaniei electorale, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog. Sunt primele alegeri la care nu vom asista…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, in Parlament, ca in scoli va fi necesar portul mastii pentru elevi, pentru profesori si pentru personalul auxiliar, iar acolo unde este nevoie sa fie montate despartitoare de plexiglas in clase.

- Purtarea mastii in public va deveni obligatorie tot timpul in Catalonia, a anuntat miercuri liderul administratiei regiunii din nord-estul Spaniei, Quim Torra, relateaza dpa. De joi incolo, locuitorii din intreaga regiune vor trebui sa poarte masca in afara locuintei, chiar in situatii…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, prezent intr-o emisiune la digi24, spune ca purtarea maștii de protecție va ramane obligatorie cat timp se vor mai inregistra noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in condițiile in care cea mai importanta cale de trasmisie este prin aer. El spune ca spera ca…