- Ministerul de Interne a solicitat Politiei Romane sa demareze urgent verificari in legatura cu acuzatiile aduse de un politist din Oradea, care sustine ca datele sale personale au fost accesate in mod ilegal, chiar din interiorul Politiei, in interesul unui influent om de afaceri local.

- Suspectul in cazul asasinarii liderului Partidului Comunist din Transnistria, Oleg Horjan, este originar din Dubasari, Andrei Duminica. acesta din urma a fost dat in cautare. Despre aceasta relateaza mass-media transnistreana, menționand ca Ministerul de Interne al nerecunoscutei RMN a apelat și la…

- Reprezentantul permanent adjunct al Chinei la ONU, Geng Shuang, a solicitat publicarea rapida a rezultatelor anchetei in cazul exploziilor inregistrate la gazoductul Nord Stream, in cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate privind situația acestuia. Geng Shuang a declarat ca exploziile nu doar…

- Ancheta in cazul ”azilurilor groazei” se mișca mai greu decat s-ar fi așteptat opinia publica. Inclusiv premierul Marcel Ciolacu a pus presiune asupra autoritaților sa grabeasca procedurile, iar cei vinovați sa fie executați rapid.Surse din Ministerul de Interne ne-au explicat ca se incearca o ancheta…

- Autoritatile ucrainene au raportat sambata 16 morti si 31 de persoane date disparute, in urma distrugerii unui baraj de pe fluviul Nipru saptamana trecuta, noteaza AFP. “Au murit 16 persoane: 14 in regiunea Herson si doua in regiunea Nikolaiev (Mikolaiv). 31 de persoane sunt in continuare date disparute”,…

- Principalul suspect in uciderea fetei de 12 ani, al carui cadavru a fost ascuns in lada patului intr-un apartament din cartierul Berceni, este considerat deosebit de periculos. Ilie Marcel Șerbuc apare in galeria celor mai cautați infractori romani, pe pagina Poliției Romane.

- Procurorul sef al Bulgariei Ivan Ghesev a scapat nevatamat luni dupa explozia unui dispozitiv la trecerea masinii sale oficiale. Parchetul Bulgariei a afirmat ca investigheaza explozia drept act terorist, desi Ministerul de Interne a vorbit doar de un ‘incident’, relateaza EFE. Petar Todorov, secretar…