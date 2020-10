Ministrul de Interne Marcel Vela, aflat joi la Timișoara pentru cateva ore, a declarat, in cadrul unei conferințe de presa ca Poliția Animalelor iși va incepe in curand activitatea in toata țara. „Aseara, Guvernul Romaniei a aprobat Ordonanța de Urgența privind inființarea Poliției Animalelor, o dorința a noastra, a tuturor, un proiect care a fost […] Articolul Ministerul de Interne a anunțat la Timișoara ca Poliția Animalelor va fi operaționala in cateva zile. Cați angajați va avea a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .