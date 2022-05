”O noua masura din pachetul “Sprijin pentru Romania”, supusa adoptarii Guvernului Romaniei. Ministerul Finantelor propune, printr-un proiect de hotarare de guvern, o schema de ajutor de stat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil din cauza situatiei internationale. Valoarea ajutorului acordat este de 50 bani pe litrul de combustibil, dar nu mai mult de 400.000 euro per intreprindere, echivalent in lei”, anunta ministerul. Termenul limita de depunere a cererilor de compensare este 1 decembrie 2022. Ajutorul de stat va fi sub forma unui grant acordat operatorilor economici licentiati…