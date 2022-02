Ministerul de Finanţe: Românii pot cumpăra titluri de stat Tezaur cu dobânzi de până la 5,35% Romanii pot investi, incepand de luni, 7 februarie, in titlurile de stat Tezaur, cu maturitati de 1, 3 si 5 ani si dobanzi anuale de 4,50%, 5% si 5,35%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata, anunta Ministerul de Finante. Titlurile de stat pot fi cumparate: Intre 7 […] The post Ministerul de Finante: Romanii pot cumpara titluri de stat Tezaur cu dobanzi de pana la 5,35% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Romanii pot investi, incepand de luni, 7 februarie, in titlurile de stat Tezaur, cu maturitati de 1, 3 si 5 ani si dobanzi anuale de 4,50%, 5% si 5,35%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata, anunta Ministerul de Finante, conform news.ro.

