- Romanii au investit peste 786 de milioane de lei in titlurile de stat din cadrul Programului Tezaur – editia Centenar, 14.756 de investitori achizitionand prin trezorerii titluri in valoare de 644,26 milioane de lei, iar 4.946 prin oficiile postale, suma de 141,9 milioane de lei, a anuntat, sambata,…

- Ieri, 6 iulie 2018, s-a incheiat prima emisiune de titluri de stat lansata de Ministerul Finanțelor Publice in cadrul Programului Tezaur - ediția CENTENAR, cu valoare de 1 leu, dobanda de 5% și scadența la cinci ani, destinate exclusiv populației. In perioada 15 iunie – 6 iulie 2018 titlurile au putut…

- Ministrul a precizat ca ministerul are in vedere emiterea unui volum de titluri de stat pe piata interna de 48-50 miliarde lei in acest an. "In perioada 1 ianuarie – 19 iunie, ministerul a atras de pe piata interna suma de 18,6 miliarde lei, 38,8% din programul indicativ de emisiuni de titluri…

- Ministerul de Finanțe vrea sa se imprumute 4 miliarde de lei de la populație cu 5% dobanda pe an printr-un program de vanzare a titlurilor de stat, a anunțat Eugen Teododorovici, ministrul de resort. Acest plafon se va atinge in mai multe tranșe, a anunțat ministrul. Teodorovici a mai afirmat ca aceasta…

- Ministerul Finantelor Publice a lansat prima emisiune de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur - editia Centenar, cu valoarea de 1 leu, dobanda de 5% si scadenta la cinci ani, destinate exclusiv populatiei, potrivit unui comunicat al institutiei. Conform MFP, titlurile pot fi cumpărate de…

- Titlurile de stat din Programul Tezaur – ediția Centenar sunt in forma dematerializata, nu se vor putea rascumpara inainte de scadența, sunt nominale, netransmisibile și nu vor fi tranzacționate la Bursa.