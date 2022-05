Stiri pe aceeasi tema

- „Am anuntat in cadrul Guvernului si rezultatele executiei bugetare la 4 luni, executie care va fi publicata astazi, cel tarziu maine dimineata, pe site-ul Ministerului de Finante. Avem un deficit de 1,23% din PIB, in scadere cu 0,5 puncte procentuale fata de anul trecut si intr-o scadere nominala cu…

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu a anunțat miercuri ca in primele 4 luni ale anului a fost inregistrat un deficit de 1,23% din PIB, in scadere cu 0,5 puncte procentuale fața de anul trecut. „Am anunțat in cadrul Guvernului și rezultatele execuției bugetare la 4 luni, execuție care va fi publicata…

- Evolutia este explicata de cresterea veniturilor totale cu 0,66 puncte procentuale din PIB (in principal incasari din TVA si alte impozite pe bunuri si servicii), in timp ce cheltuielile bugetare au inregistrat un avans 0,61 puncte procentuale din PIB (preponderent cheltuieli cu asistenta sociala si…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat, in primele doua luni din acest an, un deficit de 2,252 miliarde euro, comparativ cu 1,442 miliarde euro in perioada ianuarie – februarie 2021. In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,192 miliarde euro, balanta serviciilor…

- Romania a inregistrat in perioada ianuarie-februarie 2022 un deficit al balantei comerciale de 4,58 miliarde euro, cu 1,5 mld. euro mai mare fata in perioada similara din 2021, arata datele publicate luni de INS. In perioada analizata, exporturile de bunuri au crescut cu 23,4% fata de primele doua…

- Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 9,51 miliarde lei, in scadere fata de deficitul de 12,76 miliarde lei inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, anunta Ministerul de Finante.

- ”Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 9,51 miliarde lei in scadere fata de deficitul de 12,76 miliarde lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat…

- ”Executia bugetului general consolidat in luna ianuarie 2022 s-a incheiat cu un deficit de 1,69 miliarde lei in scadere fata de deficitul de 3,69 miliarde lei inregistrat in luna ianuarie 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat o scadere cu 0,18 puncte procentuale…