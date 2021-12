Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 4,7% din PIB dupa primele 11 luni din acest an, fata de 4,03% din PIB in perioada ianuarie – octombrie, potrivit informatiilor publicate luni de Ministerul Finantelor. Executia bugetului general consolidat pe cele unsprezece luni ale anului 2021 s-a…

- Executia bugetului general consolidat pe cele unsprezece luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 55,98 miliarde lei (4,70% din PIB) in scadere fata de deficitul de 84,05 miliarde lei (7,94% din PIB) inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020, a anuntat luni Ministerul de Finante, potrivit…

- Execuția bugetului general consolidat pe cele unsprezece luni ale anului 2021 s-a încheiat cu un deficit de 55,98 mld lei (4,70% din PIB) în scadere fața de deficitul de 84,05 mld lei (7,94% din PIB) înregistrat la aceeasi perioada a anului 2020, potrivit unui anun facut luni de reprezentanții…

- Florin Cițu vede „partea plina a paharului”: Economia crește, iar acum avem nevoie de maturitate politica Florin Cițu vede „partea plina a paharului”: Economia crește, iar acum avem nevoie de maturitate politica Premierul demis al Romaniei, Florin Cițu, vede partea plina a paharului in plina criza sanitara…

- Executia bugetului general consolidat in primele noua luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 44,29 miliarde lei (3,77% din PIB) in scadere fata de deficitul de 67,27 miliarde lei (6,37% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2020, a anuntat marti Ministerul de Finante.…

- Executia bugetului general consolidat in primele noua luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 44,29 miliarde lei (3,77% din PIB) in scadere fata de deficitul de 67,27 miliarde lei (6,37% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2020, a anuntat marti, 26 octombrie, Ministerul de…

- Executia bugetului general consolidat in primele noua luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 44,29 miliarde lei (3,77% din PIB), in scadere fata de deficitul de 67,27 miliarde lei (6,37% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada din 2020, anunța Ministerul Finantelor. In primele opt luni…

- Totodata, in perioada ianuarie-septembrie 2021 cheltuielile de investitii au fost cu 3,97 miliarde lei mai mari fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar platile cu caracter exceptional generate de epidemia COVID-19 au fost de 10,64 miliarde lei.