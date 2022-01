“Executia bugetului general consolidat pe anul 2021 s-a incheiat cu un deficit de 80 miliarde lei (6,72% din PIB) in scadere fata de deficitul de 101,8 miliarde lei (9,61% din PIB) inregistrat in anul 2020. Evolutia deficitului bugetar in 2021 a fost determinata de: (i) cresterea veniturilor bugetare cu 1,4 puncte procentuale din PIB (an/an), influentata preponderent de dinamica incasarilor din TVA si impozit pe profit; (ii) reducerea cheltuielilor bugetare cu 1,5 puncte procentuale din PIB (an/an), in principal ca urmare a diminuarii ponderii in PIB a cheltuielilor cu salariile si cu asistenta…