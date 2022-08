Stiri pe aceeasi tema

- Perspectivele economice pentru Germania sunt sumbre din cauza cresterii pretului la energie si a perturbarilor din lanturile de aprovizionare, a avertizat vineri Ministerul de Finante, un mesaj intarit de nivelul-record atins de costurile de productie, transmite Reuters.

- Germania nu va mai cumpara carbune rusesc de la 1 august, iar achizitiile de petrol rusesc vor inceta la data de 31 decembrie. Este o schimbare majora a surselor din care se aprovizioneaza cu energie prima economie europeana, a declarat miercuri secretarul de stat in Ministerul german de Finante, Joerg…

- Banca Angliei a avertizat ca perspectivele economice pentru Marea Britanie și pentru intreaga lume s-au intunecat și le-a cerut bancilor sa-și majoreze rezervele de capital pentru a se asigura ca pot face fața furtunii economice, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Guvernul german vrea sa introduca o noua taxa in facturile la gaze ale tuturor consumatorilor, in ideea de a-i ajuta furnizorii de gaze sa faca fata cresterii rapide a preturilor la importuri, conform unei propuneri consultate de Reuters. Aceasta propunere legislativa este asteptata sa fie adoptata…

- Rusia este pe punctul de a intra in prima incapacitate de plata a datoriilor suverane din ultimele decenii, in conditiile in care unii detinatori de obligatiuni nu au primit dobanzile datorate pana la termenul limita care a expirat luni, transmite Reuters.Platile respective vizeaza dobanzi…

- Guvernul de la Paris monitorizeaza cu atentie evolutiile din jurul Atos, pe care il considera un activ strategic, a afirmat marti un oficial in Ministerul de Finante, pe fondul declinului actiunilor grupului francez de servicii IT, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele…