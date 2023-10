Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a venit, joi, cu explicații referitoare la decizia Guvernului de a menține plafonarea prețurilor RCA pana la finalul anului. ”Era vitala protejarea consumatorilor”, a transmis ministrul. Datele MFP arata ca aproximativ 1,5 milioane de contracte Euroins mai sunt in…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus, luni, in emisiunea Jurnal de seara, de la Digi24, ca Ministerul pe care il conduce are nevoie in luna octombrie, doar pe partea de cofinanțare pe Programul Operațional Infrastructura Mare, de 800 de milioane de lei. El spune ca a avut discuții cu ministrul…

- „Daca luam in calcul si partea de reducere de cheltuieli, asa cum arata acum in forma aceasta, daca luam in calcul si partea de evaziune fiscala, sunt 22 de miliarde lei. Noi, in acest an, daca legea este aprobata, atunci si vom obtine venituri suplimentare la buget, dar noi mizam pe doua lucruri importante:…

- Ministrul de finanțe, Marcel Boloș, a explicat pentru Libertatea ca reprezentanții Comisiei Europene au cerut trei masuri mai dure pentru reducerea deficitului bugetar, deoarece nu au avut incredere ca masurile fiscal-bugetare pot acoperi gaura dintre venituri și cheltuieli.Declarațiile pentru Libertatea…

- Ministrul de Finante, Marcel Bolos, a afirmat, dupa ce Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta prin care prelungeste cu trei luni valabilitatea politelor auto RCA emise de asiguratorul Euroins, ca in acest fel se previne ”un real pericol in ceea ce prives

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a anunțat masurile pe care le ia statul pentru diminuarea cheltuielilor bugetare, de la desființare de posturi vacante la dispariția unor structuri de conducere și reducerea numarului de funcționari de stat. „Pentru sectorul public, ministere, autoritați centrale…

- In loc sa stranga banii pe care ar trebui sa-i stranga, ANAF se ocupa de digitalizari nesfarsite gen e-factura sau SAF-T care mai mult ametesc companiile, scrie Sorin Paslaru in ZF. Toata lumea se vaita ca nu sunt bani destul la buget, dar ANAF ramane aceeasi gaura neagra care nu da socoteala nimanui…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, prezinta miercuri, 12 iulie, noi simulari privind eliminarea unor facilitați fiscale și creșteri de accize. Astfel, prețul mai multor produse ar urma sa creasca din septembrie ca urmare a modificarilor privind TVA-ul.De exemplu, mancarea animalelor de companie…