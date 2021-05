Ministerul de Finante a respins, ieri, toate ofertele bancilor depuse in cadrul licitației pentru titluri de stat, considerand ca prețul ofertat are un nivel inacceptabil. Licitatia organizata viza o emisiune de obligatiuni scadenta in 2027, in valoare de 600 milioane lei. Rata cuponului a fost 2,5%. Valoarea totala a cererilor a ajuns la 391,7 milioane lei. Bancile au oferit in nume si cont propriu 255 milioane lei, iar 30 milioane lei in contul clientilor. Ofertele necompetitive au fost de 106,7 milioane lei. In conformitate cu prevederile art. 4, alin. 3 din Regulamentul-cadru privind operatiunile…