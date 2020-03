Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat, joi, ca pana acum 6 romani aflați pe nava Diamond Princess și-au exprimat dorința de a reveni in țara, in timp ce, in cursul zilei de astazi, o aeronava italiana va asigura transferul unui grup de cetațeni europeni catre Uniunea Europeana. ”Pana la acest moment,…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, joi, ca 6 romani de pe vasul de croaziera Diamond Princess vor sa revina in tara."Pana la acest moment, 6 cetațeni romani (2 pasageri și 4 membri ai echipajului) și-au exprimat dorința de a reveni in țara. Ambasada Romaniei la Tokyo este in contact atat cu cei…

- UPDATE – Un al doilea cetatean roman de la bordul vasului de croaziera ‘Diamond Princess’ a fost depistat cu noul coronavirus, fiind transportat la un spital din Tokyo, a informat, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, starea de sanatate a persoanei respective este buna. Cetateanul…

- MAE a transmis ca in aceastasaptamana, miercuri, dupa finalizarea perioadei actuale de carantina, pasagerii vor putea parasi vasul pe baza unui certificat medical eliberat de autoritațile japoneze, in timp ce romanii membri ai echipajului pot fi supuși unei noi perioade de carantina de 14 zile. La…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat joi ca 17 cetațeni romani se afla la bordul navei de croaziera aflate in carantina in Japonia, dupa ce un pasager al vasului a fost depistat cu coronavirus. Dintre aceștia, doi sunt turiști, iar ceilalți 15 sunt membri ai echipajului navei, a precizat Ministerul…

