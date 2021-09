Ministerul de Externe rus l-a convocat pe ambasadorul SUA la Moscova, John Sullivan

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova l-a convocat pe ambasadorul american in Rusia, John Sullivan, sa dea explicații privind presupuse interferențe americane in alegerile din Rusia, fara a preciza care scrutin este vizat, relateaza agenții ruse Tass și RIA citand o sursa diplomatica, potrivit…

- Ministerul de Externe rus l-a convocat joi pe ambasadorul Cehiei la Moscova, dupa ce Praga a acuzat Rusia ca s-a aflat in spatele exploziei de la un depozit de munitii in 2014 de pe teritoriul ceh, in care au murit doua persoane, transmite Reuters. Purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova,…

- Ambasadorul SUA in Rusia, John Sullivan, a revenit joi la post la Moscova, dupa ce plecase in aprilie pentru consultari la Washington in plina criza diplomatica ruso-americana, a relatat agentia de presa Interfax, in contextul unei ameliorari usoare a relatiilor dintre Rusia si SUA in urma summitului…

- Ambasadorul Rusiei in Statele Unite Anatoli Antonov urmeaza sa revina in post la Washington saptamana viitoare, dupa ce a fost chemat la Moscova, la consultari, a anuntat joi Ministerul rus de Externe, potrivit agentiei ruse de presa Interfax, relateaza Reuters. Moscova face acest anunt la…

