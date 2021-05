Ministerul roman de Externe a transmis duminica noapte o reacție la incidentul privind deturnarea de catre autoritațile belaruse a unui avion de linie aflat pe ruta Atena-Vilnius. MAE „condamna cu fermitate” „demersul inadmisibil”. Ambasadorul Belarusului la București este convocat luni la Ministerul roman de Externe, din dispoziția ministrului Bogdan Aurescu pentru a i se comunica […] The post Ministerul de Externe, reacție ferma in cazul deturnarii aeronavei la Minsk. Ambasadorul Belarusului la București, convocat la MAE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…