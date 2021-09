Ministerul de Externe francez a cerut Chinei să acţioneze cu privire la dosarul nuclear iranian Franta a cerut joi Chinei sa actioneze pentru a convinge Teheranul sa revina la masa negocierilor de la Viena privind dosarul nuclear iranian, relateaza AFP. ''Contam pe China pentru a utiliza cele mai convingatoare argumente in propriul dialog cu Teheranul'', a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe francez, in cadrul unei conferinte de presa electronice. O revenire a Iranului ''fara intarziere'' la negocierile de la Viena este ''singura cale in concordanta cu interesul nostru colectiv'', a adaugat Anne-Claire Legendre, care a fost intrebata daca Beijingul joaca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

