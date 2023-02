Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 363. Administratia Chinei intentioneaza sa colaboreze cu Ungaria si cu alte tari pentru gasirea unei solutii politice la conflictul militar dintre Rusia si Ucraina, a declarat luni seara, la Budapesta, Wang Yi, directorul Oficiului

- Ambasadorul Slovaciei la Budapesta a fost convocat dupa ce ministrul de Externe slovac a susținut intr-o emisiune televizata ca in cazul unei victorii obținute de Putin in razboiul cu Ucraina, Ungaria ar fi ridicat deja pretenții teritoriale asupra Slovaciei.

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a afirmat joi ca ambasadorul Statelor Unite la Budapesta – ca, de altfel, orice alt ambasador – nu are de ce sa se amestece in afacerile interne ale Ungariei, transmite MTI. Raspunzand unei intrebari legate de afirmatii recente ale ambasadorului american David…

- Ucraina a protestat marti pe langa ambasadorul Ungariei cu privire la comentariile "dispretuitoare" facute de premierul ungar Viktor Orban si le-a cerut autoritatilor de la Budapesta sa inceteze ceea ce a numit "retorica anti-ucraineana", relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Ambasadorul Istvan Ijdjarto…

- Ungaria propune nominalizarea președintelui turc Recep Tayyip Erdogan pentru Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile de mediere de a rezolva conflictul din Ucraina. Despre aceasta a anunțat marți șeful Ministerului de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, vorbind la o conferința de presa dupa o…

- Razboi in Ucraina, ziua 324. Belarus ar putea intra in razboiul cu Ucraina in cazul in care Kievul decide sa „invadeze” oricare dintre cele doua țari, a declarat un oficial al Ministerului rus de Externe.

- Ungaria este interesata de o soluționare rapida a conflictului din Ucraina și solicita instaurarea pacii in aceasta țara. Acest lucru a fost anunțat de șeful Ministerului de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, in timpul unui discurs la o conferința de presa dupa o intilnire la Budapesta cu omologul…

- Continuarea eforturilor pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen si sustinerea Republicii Moldova pentru integrarea in Uniunea Europeana se numara printre prioritatile diplomatiei romane in 2023, potrivit raportului anual al Ministerului de Externe - „Reperele actiunii diplomatice a Romaniei”. In…