Stiri pe aceeasi tema

- Paraguay iși va muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa anunțuri similare facute de Statele Unite și Guatemala, a anunțat miercuri ministerul Afacerilor externe din aceasta țara, citat de AFP.

- Paraguayul isi va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim pana la sfarsitul lunii mai, a informat luni Ministerul de Externe israelian, cea de-a treia tara - dupa Statele Unite ale Americii si Guatemala - care si-a anuntat aceasta intentie, relateaza Reuters. 'Presedintele Paraguayului Horacio…

- Liberalii cer audierea ministrului de Externe, Teodor Melescanu, in Comisiile de politica externa ale Parlamentului pe tema mutarii ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a anuntat deputatul PNL Ben-Oni Ardelean. "Am decis (...) ca vom chema la audieri si vom face toate demersurile…

- Ministerul de Externe reactioneaza in legatura cu mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim si anunta ca a fost lansat un proces de analiza si evaluare, iar procesul cuprinde si analiza interinstitutionala, dupa ce presedintele Klaus Iohannis spune ca nu a fost consultat.

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a exprimat intentia mutarii Ambasadei cehe din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa masuri similare adoptate de Statele Unite si Guatemala, desi Guvernul de la Praga nu este de acord.

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a exprimat intentia mutarii Ambasadei cehe din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa masuri similare adoptate de Statele Unite si Guatemala, desi Guvernul de la Praga nu este de acord, informeaza site-ul israelian Ynetnews.com.

- Departamentul de Stat de la Washington a confirmat mutarea sediului Ambasadei SUA din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in luna mai, o decizie pe care liderii palestinieni au catalogat-o drept o "incalcare a dreptului international" si o actiune care anuleaza rolul de mediator al Statelor Unite. "In…

- SUA confirma mutarea ambasadei in Ierusalim in mai / Liderii palestinieni denunta un act ilegalAmbasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, au afirmat ieri oficiali din cadrul Administratiei Donald…