- Cei doi martori au declarat ca inițial nu au realizat gravitatea situației.Asta pentru ca de pe pod inca se vedea pietriș neacoperit de ape, deci ar fi putut ajunge inapoi. "Ne-am gandit: Ar putea trece inapoi pe unde au venit. In schimb, au ramas pierduți, confuzi”.Elia Miani, consilierul regiunii…

- Inundațiile puternice din Italia au facut mai multe victime. Printre persoanele disparute sub apa s-ar numara și romani. Ministerul Afacerilor Externe a transmis ca s-a autosesizat in urma informațiilor privind dispariția a trei persoane, doua fete și un baiat, posibil cetațeni romani, in apele fluviului…

- Franța s-a desparțit de aliații sai occidentali - inclusiv SUA, Marea Britanie și Italia - pentru a-și exprima sprijinul pentru Curtea Penala Internaționala. Ministerul de Externe al Franței a ieșit in sprijinul mandatelor de arestare ale CPI pentru liderii israelieni și ai Hamas pentru crime de razboi…

- Moarte cumplita pentru un tanar roman de doar 23 de ani. Robert Banica a sfarșit in Italia, in urma unui cumplit accident rutier. Tragedia s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, in Villa Literno, provincia Caserta. Moarte dura a unui tanar roman in Italia. Mașina in care se afla a intrat in…

- Autoritatile italiene au confirmat decesul unui cetatean roman in urma exploziei produse marti la hidrocentrala Bargi din Camugnano, soldata cu decesul a trei persoane, ranirea grava a altor cinci, precum si cu disparitia a patru persoane, a anuntat miercuri Ministerul roman de Externe.

- ''Nicio tara membra din Europa Centrala si de Est nu a delegat un secretar general la NATO in intreaga sa istorie, prin urmare ar fi timpul, avand in vedere in special faptul ca principala provocare de securitate vine din aceasta directie'', a declarat miercuri, la Bruxelles, ministrul de externe ungar,…