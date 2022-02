Ministerul de Externe, atenționare specială pentru românii care se află sau vor să ajungă în Franța Ministerul de Externe informeaza romanii care se afla sau vor sa ajunga in Franța, ca meteorologii de acolo au emis un cod portocaliu de vant și valuri inalte pentru cinci departamente din nordul țarii, din cauza furtunii Eunice. Meteo France a emis un cod portocaliu de vant și valuri inalte pentru departamentele Manche, Seine-Maritime, Somme, Pas-de-Calais, Nord, care e valabil și duminica. Vor fi rafale cu viteze maxime de la 100 – 120 km/h pana la 130-140 km/h pe coastele cele mai expuse. Acestea pot provoca perturbari ale circulației feroviare in Hauts-de-France. MAE ii sfatuiește pe romani… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, potrivit sursei citate, vor fi rafale cu viteze maxime de la 100 - 120 km/h pana la 130-140 km/h pe coastele cele mai expuse, care pot provoca perturbari ale circulației feroviare in Hauts-de-France. Cetațenii romani se pot informa in timp real in legatura cu situația meteorologica accesand…

- Meteo France a emis un cod portocaliu de vant si valuri inalte in nordul Frantei, ca urmare a furtunii Eunice, in intervalul 19 - 20 februarie, avertizeaza ministerul Afacerilor Externe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franta, potrivit Agerpres.Vor fi rafale…

- Guvernul britanic a anuntat modificarea temporara a conditiilor de obtinere a vizei de munca in domeniul sanatatii si ingrijirii (Health and Care Worker Visa) incluzand personalul de ingrijire sociala a adultilor. Aceasta inseama lucratori ingrijitori (care workers), asistenti ingrijitori (care assistants)…

- "Nu acestor legi liberticide", "Nu acestei obligatii indirecte de vaccinare", se putea citi pe pancartele manifestantilor, in numar de aproximativ 500, conform politiei, care au defilat scandand "Libertate, Libertate, Libertate!", relateaza France Presse, preluat de Agerpress.Adunarea, survolata de…

- Principalele burse europene inregistrau scaderi semnificative vineri, fiind afectate de descoperirea, in Africa de Sud, a unei noi variante a virusului SARS-CoV-2 deosebit de contagioasa, transmite AFP. In jurul orei 08:22 GMT, indicele principal CAC 40 al bursei de la Paris era in scadere cu 4,40%…

- Potrivit unui comunicat de presa al MAE, restrictionarea accesului camioanelor de marfa va dura cateva ore, existand astfel riscul de crestere a timpilor de asteptare si crearea de cozi pentru transportatori."Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei…

- Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris: +33147052966 si +33147052755, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim…

- Cancelarul în exercițiu Angela Merkel a cerut joi guvernului în curs de formare sa înaspreasca rapid masurile pentru a combate creșterea numarului de infecții cu Covid-19, pe masura ce țara depașește pragul de 100.000 de decese cauzate de virus, scrie AFP. „Este o zi…