Stiri pe aceeasi tema

- Soferul unui TIR oprit in coloana de autovehicule lovita de cisterna care a explodat luni in apropierea aeroportului din Bologna este cetatean roman rezident in Italia. El a reusit sa se salveze, parasind rapid cabina autocamionului pe care il conducea, astfel incat a suferit leziuni superficiale, potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 7-9 august 2018, prognozele meteorologice indica o crestere semnificativa a temperaturilor,…

- Ambasada Romaniei la Atena are in atentie evenimentele legate de incendiile produse in Grecia si incearca sa afle daca sunt romani printre persoanele afectate, pana in prezent nefiind inregistrate solicitari de asistenta consulara, a precizat Ministerul Afacerilor Externe (MAE). ‘Reprezentantii misiunii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani ca, in conformitate cu informatiile publicate de compania aeriana Ryanair, in 25 si 26 iulie ar urma sa aiba loc o greva a personalului aviatic, care ar putea afecta unele zboruri dinspre si catre Italia, precum si programul de zbor al…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Japonia ca, in conformitate cu informatiile distribuite de Agentia Meteorologica nipona, majoritatea prefecturilor din partea de vest a tarii se afla sub atentionare de ploi abundente si…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca lucratorii de la caile ferate si de la metroul suburban au anuntat o greva de 24 de ore, pentru vineri, 8 iunie 2018, in intervalul orar 00:00 24:00. Cetatenii romani…

- Vehiculul, care avea numere de inmatriculare romanesti, a intrat in coliziune cu o basculanta. Microbuzul venea din Slovenia. Ministerul Afacerilor Externe a activat o celula de criza. Potrivit MAE, accidentul a avut loc pe drumul national 4 din Ungaria, la aproximativ 60 de kilometri de Budapesta,…