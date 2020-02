Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe anunța faptul ca cei 14 romani de pe nava Diamond Princess nu sunt suspecți de coronavirus, iar la finalul carantinei ar putea reveni in Romania. Ulterior, ei vor mai fi supuși unei perioade de carantina de 19 zile.Citește și: NUCLEARA - Marcel Ciolacu oferta directa…

- Romanul care s-a infectat cu coronavirus era angajat la bucataria vasului de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina intr-un port din Japonia, potrivit Digi 24. La bord se afla si sotia care face parte din personalul navei. „Ambasada Romaniei la Tokyo a fost notificata de catre Ministerul de…

- Un roman de pe nava de croaziera aflata in carantina in Japonia are coronavirus, a anunțat Ministerul roman de Externe. Este vorba despre un cetatean roman aflat pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze. „Pe vas sunt peste 200 de cazuri de imbolnavire. Nu cred ca e…

- Un roman aflat pe nava de croaziera aflata in carantina in Japonia, Diamond Princess, este infectat cu coronavirus, a anunțat Ministerul de Externe. „Ambasada Romaniei la Tokyo a fost notificata de catre Ministerul de Externe al Japoniei ca un cetațean roman de pe nava de croaziera Diamond Princess,…

- Un roman de pe nava de croaziera aflata in carantina in Japonia are coronavirus, a anuntat Ministerul roman de Externe, potrivit digi24.ro. Este vorba despre un roman aflat la bordul navelor de croaziera Diamond Princess si Westerdam.Ambasada Romaniei la Tokyo a fost notificata de catre Ministerul de…

- "Putem confirma ca un cetatean american in varsta de 60 de ani, declarat purtator al coronavirusului, a murit intr-un spital din Wuhan, China, pe 6 februarie", a spus pentru AFP un purtator de cuvant al Ambasadei Statelor Unite la Beijing, potrivit Agerpres. "Transmitem sincere condoleante…

- Anunțul ministrului de Externe despre romanii din Marea Britanie. Ce trebuie sa faca pentru a putea ramane in Regat, dupa Brexit Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri ca romanii din Marea Britanie nu trebuie sa aiba niciun fel de ingrijorare in cazul Brexitului, pentru ca drepturile…

- Ministerul de Externe (MAE) anunta ca a ridicat nivelul de alerta privind calatoriile in China. Cetatenii romani sunt avertizati sa evite deplasarile ce nu sunt necesare in China, deoarece exista factori de risc, din cauza focarului de pneumonie virala.