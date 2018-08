Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a declarat luni ca exista riscul ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara a exista un acord cu Bruxelles-ul, transmite Reuters. In prima sa vizita externa dupa numirea sa in functia de ministru de externe, in urma demisiei lui Boris…

- Peste 400 de Casti Albe – salvatori voluntari in zone rebele din Siria – si membri ai familiilor lor au fost evacuati in cursul noptii de catre Israel catre Iordania, aparent prinsi in capcana in fata ofensivei regimului in sudul Siriei, relateaza AFP. Persoanele evacuate – 422 potrivit unui nou bilant…

- Cei doi se prețuiesc, deși le este greu sa accepte public acest lucru Presedintele SUA, Donald Trump, se intalnește luni la Helsinki cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la finalul unui turneu diplomatic in cursul caruia liderul de la Casa Alba a criticat in repetate randuri aliatii europeni. Cei doi…

- Polonia a schimbat legea pentru care a fost acuzata ca ”neaga Holocaustul” dupa ce a starnit reacții din partea mai multor state printre care Israel, Statele Unite sau Ucraina, scrie BBC News Legea Holocaustului care prevede aplicarea de amenzi și chiar inchisoare de pana la trei ani, inclusiv in cazul…

- Ambasadorul SUA la Berlin, Richard Grenell, un apropiat al presedintelui Donald Trump, s-a declarat ''intristat'' de protestele puternice din Germania dupa ce el a declarat ca vrea sa sustina dreapta politica dura din Europa, au indicat miercuri surse guvernamentale germane, citate…

- Ministerul de Externe din Turcia a acuzat Germania de un standard dublu pentru ca a permis organizarea unui mars al partidului de opozitie pro-kurd HDP in Koln, dupa ce a interzis politicienilor aflati la conducerea Turciei sa organizeze evenimente de campanie

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa se intalneasca saptamana viitoare la Beijing cu presedintele chinez Xi Jinping si cu premierul Li Keqiang pentru convorbiri privind comertul, securitatea globala si drepturile omului, relateaza vineri dpa. Angela Merkel urmeaza sa viziteze China…

- Ministerul german de Externe a chemat luni la moderatie in contextul celor mai recente confruntari intre Israel si palestinieni legate de mutarea ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, transmite dpa. Deschiderea ambasadei americane la Ierusalim nu ar trebui sa fie o scuza pentru violente, a declarat…