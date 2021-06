Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema de Justiție examineaza astazi recursul Comisiei Electorale Centrale, care a atacat decizia Curții de Apel Chișinau din 17 iunie curent. Atunci, CEC a fost obligata sa-și revizuiasca hotarirea prin care a decis sa deschida doar 146 de secții de votare in strainatate, deși Ministerul de…

- Ministerul de Externe urmeaza sa prezinte, pina la ora 16:00, Comisiei Electorale Centrale noua lista cu secțiile de votare care vor fi deschise in strainatate. Tot la aceasta ora, membrii CEC se vor intruni in ședința Potrivit secretarului de Stat de Ministerul de Externe, Eugen Revenco, decizia Curții…

- Seful delegatiei UE la Chisinau sustine ca autoritatile moldovene ar trebui sa deschida mai multe sectii de votare peste hotare, astfel incat sa fie asigurat dreptul la vot tuturor cetatenilor. Asta dupa ce Comisia Electorala Centrala, dominata de membri loiali fostului presedinte pro-rus Igor Dodon,…

- Blocul electoral „Renato Usatii” a contestat la Curtea de Apel Chișinau hotarirea din 8 iunie 2021 a Comisiei Electorale Centrale de reducere a numarul secțiilor de votare pentru diaspora. Intr-un live pe o rețea de socializare, Usatii a declarat ca cere sa fie deschise 190 de secții de votare peste…

- CHIȘINAU, 8 iun – Sputnik. Avocatul Poporului Maia Banarescu critica decizia CEC de a deschide doar 139 de secții de votare peste hotare, tot atatea cate au fost la alegerile prezidențiale din toamna. © Sputnik / Mihai CarausCEC va decide astazi cate secții de votare vor fi peste hotare"Experiența…

- Președinta Maia Sandu a somat Comisia Electorlaa Centrala sa-și revada decizia privind deschiderea a 139 de secții de votare in diaspora și sa se ia in calcul solicitarea Ministerului de Externe de a deschide 190 de secții. „Este o batjocura fața de sutele de mii de cetațeni care vor sa voteze”, a scris…

- Discuții aprinse in cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale la care s-a stabilit numarul secțiilor de votare care urmeaza sa fie deschise in diaspora pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Membrii CEC au avut pareri imparțite in privința numarului secțiilor de votare. Secretarul…