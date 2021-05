Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul USR al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, le promite romanilor ca vor avea un sistem de pensii echilibrat. El este prezent miercuri in Parlamentul Romaniei pentru a prezenta in fața opoziției planul PNRR. „Vom avea o noua lege a pensiilor, care va indrepta legea de acum cațiva…

- Dacian Ciolos, copreședintele USR-PLUS, a declarat intr-o conferința de presa ca Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost respins sau refuzat de Comisia Europeana, pentru ca el nici nu a fost inca depus inca, urmeaza. „Nu a existat nicio recuzare, nicio refuzare, nicio respingere…

- Componenta de instrumente financiare si granturi pentru mediul privat este una dintre cele mai avansate in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar printr-un acord semnat cu Banca Europeana de Investitii si Fondul European de Investitii, va exista un instrument de capital de risc pentru…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan s-a adresat ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, de la care vrea sa știe ce oportunitați de finanțare a investițiilor administrațiilor publice locale exista prin Planul Național de Redresare și Reziliența."Am ...

- Klaus Iohannis: Modificarea PNRR nu este o catastrofa Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Modificarea Planului Național de Redresare și Reziliența nu este deloc o catastrofa, așa cum au lasat voci din opoziție sa se înțeleaga, a spus ieri presedintele Klaus Iohannis. El a explicat…

- Programul National pentru Redresare si Rezilienta (PNRR), in care Romania are alocate aproape 30 de miliarde de euro, va ajuta foarte mult in domeniul reducerii poluarii si lansarii conceptului de economie circulara, acesta fiind o solutie extraordinara pentru investitii in domeniul protectiei mediului,…

- Reforma companiilor de stat si sprijinul pentru mediul privat sunt alte doua obiective cuprinse in Programul National de Redresare si Rezilienta, bugetul estimat fiind de 2,4 miliarde de euro. Reducerea sarcinii administrative pentru companii si crearea unei scheme de finantare pentru sustinerea costurilor…

- Sorin Cimpeanu: "In momentul de fata negociem repartitia fondurilor din PNRR. O suma importanta pe care o avem in vedere din aceste fonduri, care constituie o oportunitate extraordinara, este dedicata digitalizarii educatiei. In aceasta componenta masiva de digitalizare a educatiei exista si aceasta…